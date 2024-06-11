Ankara'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 300 Bin Makaron Ele Geçirildi

ANKARA'da sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 300 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Çankaya ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. 300 bin doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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