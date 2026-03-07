Ankara'da Silahlı Paylaşım Yapan 26 Şüpheli Gözaltında

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.
Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.
Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
