Sincan'da Lise Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Başladı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde sınıf arkadaşı Hüseyin Ünal'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi Eray Nurullah D'nin yargılanmasına başlandı.

Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öncesinde maktul Hüseyin Ünal'ın annesi Nazire Ünal ve avukatı Hilal Kurt adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Nazire Ünal, adaletin yerini bulacağına inandıklarını belirtti.

Avukat Hilal Kurt ise aylardır hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Dosyada şu an tutuklu olan bir kişi var ancak diğer 4 kişi dosyada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermiş durumda. Bugün görülecek ilk duruşmada mahkemeden diğer 4 kişi hakkında da resen soruşturma başlatılmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulacağına inancımız sonsuzdur." diye konuştu.

Hüseyin Ünal'ın okul arkadaşları da "Uyuşturucuya hayır" ve "Hüseyin için adalet" yazılı pankartlarla duruşmanın bitimine kadar adliye önünde bekledi.

Duruşma tarafların 18 yaşından küçük olması sebebiyle izleyiciye kapalı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki kamera kaydı görüntülerinin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine, dosyada adı geçen Yakup B'nin tanık olarak zorla getirilmesine ve Eray Nurullah D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 3 Şubat 2024'te Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki parkta lise öğrencileri Hüseyin Ünal ve arkadaşı Eray Nurullah D. arasında tartışma yaşandı.

Eray Nurullah D. yanında getirdiği bıçakla Ünal'ı kalbinden ve bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Eray Nurullah D, Ünal ile sınıf arkadaşı olduğunu, olay gününden bir gün önce okul çıkışında maktul ile "kız meselesi"nden ufak çaplı tartışmaları olduğunu ileri sürdü.

Ertesi gün Ünal'ın okula gelmediğini, sınıf arkadaşları Yakup B, Cihan Ö. ve Gökdeniz F'ye "Hüseyin nerede beni oraya götürün konuşacağım" dediğini aktaran Eray Nurullah D, arkadaşı Cihan Ö'ye maktulü arayıp, parka çağırmasını söylediğini daha sonra hep birlikte parka gittiklerini anlattı.

Eray Nurullah D, maktulün konuşmaları üzerine sinirlendiğini, bunun üzerine korkutmak amaçlı bacak kısmına doğru birkaç kez bıçağı savurduğunu, maktulün bağırması üzerine korkup kaçtığını iddia etti.

Pişman olduğunu söyleyen Eray Nurullah D, öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Ünal'ın ölümünün "kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmelerinden gelişen dış kanama ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olduğu" belirtildi.

İddianamede, fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış şüpheli Eray Nurullah D'nin "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.