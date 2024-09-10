Sincan'da Lise Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sincan'da Lise Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sınıf arkadaşı Hüseyin Ünal'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi Eray Nurullah D'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde maktulün annesi ve avukatı basın açıklaması yaptı. Duruşma tarafların yaşları sebebiyle kapalı görüldü.

10.09.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde sınıf arkadaşı Hüseyin Ünal'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi Eray Nurullah D'nin yargılanmasına başlandı.

Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öncesinde maktul Hüseyin Ünal'ın annesi Nazire Ünal ve avukatı Hilal Kurt adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Nazire Ünal, adaletin yerini bulacağına inandıklarını belirtti.

Avukat Hilal Kurt ise aylardır hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Dosyada şu an tutuklu olan bir kişi var ancak diğer 4 kişi dosyada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermiş durumda. Bugün görülecek ilk duruşmada mahkemeden diğer 4 kişi hakkında da resen soruşturma başlatılmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulacağına inancımız sonsuzdur." diye konuştu.

Hüseyin Ünal'ın okul arkadaşları da "Uyuşturucuya hayır" ve "Hüseyin için adalet" yazılı pankartlarla duruşmanın bitimine kadar adliye önünde bekledi.

Duruşma tarafların 18 yaşından küçük olması sebebiyle izleyiciye kapalı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki kamera kaydı görüntülerinin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine, dosyada adı geçen Yakup B'nin tanık olarak zorla getirilmesine ve Eray Nurullah D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 3 Şubat 2024'te Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki parkta lise öğrencileri Hüseyin Ünal ve arkadaşı Eray Nurullah D. arasında tartışma yaşandı.

Eray Nurullah D. yanında getirdiği bıçakla Ünal'ı kalbinden ve bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Eray Nurullah D, Ünal ile sınıf arkadaşı olduğunu, olay gününden bir gün önce okul çıkışında maktul ile "kız meselesi"nden ufak çaplı tartışmaları olduğunu ileri sürdü.

Ertesi gün Ünal'ın okula gelmediğini, sınıf arkadaşları Yakup B, Cihan Ö. ve Gökdeniz F'ye "Hüseyin nerede beni oraya götürün konuşacağım" dediğini aktaran Eray Nurullah D, arkadaşı Cihan Ö'ye maktulü arayıp, parka çağırmasını söylediğini daha sonra hep birlikte parka gittiklerini anlattı.

Eray Nurullah D, maktulün konuşmaları üzerine sinirlendiğini, bunun üzerine korkutmak amaçlı bacak kısmına doğru birkaç kez bıçağı savurduğunu, maktulün bağırması üzerine korkup kaçtığını iddia etti.

Pişman olduğunu söyleyen Eray Nurullah D, öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Ünal'ın ölümünün "kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmelerinden gelişen dış kanama ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olduğu" belirtildi.

İddianamede, fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış şüpheli Eray Nurullah D'nin "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

Hüseyin Ünal, Güvenlik, Güncel, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincan'da Lise Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:49:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sincan'da Lise Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement