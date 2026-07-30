Ankara'da Su Kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı yerlerde geceden itibaren yarın 18.00'e kadar planlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, Yenimahalle ilçesinin Susuz Mahallesi'nde deplase çalışması nedeniyle saat 23.55'ten yarın saat 18.00'e kadar planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak suyun yeniden şebekeye verileceği belirtilen açıklamada, kesintiden etkilenen yerler şöyle sıralandı:

"Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi, Gimat Sanayi Sitesi, Gıdacılar Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlı cadde ve sokaklar."