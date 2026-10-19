Ankara\'da suç örgütü soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı, 6\'sına adli kontrol verildi

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgüte Üye Olmak", "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Ruhsatsız Silah Taşıma/Bulundurma", "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan", "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütleri mensupları ve yapılarının, faaliyet alanlarının, suç örgütlerinin yapılandığı bölge ve örgütlerin gelir kaynaklarının tespiti ile suç örgütlerinin faaliyetlerinin ve eylemlerinin deşifre edildiği belirtildi.

Açıklamada, K.Ö isimli şahsın liderliğini, A.A. isimli şahsın yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün, aktif olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları, ruhsatsız silah bulundurdukları ve sattıklarının belirlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen şüphelilerin bu faaliyetleri gerçekleştirirken belirli bir iş bölümü çerçevesinde katı bir hiyerarşi ve bağlılık ile hareket ettikleri, cezaevine giren ve aranma kayıtlarından ötürü firar durumda olan örgüt üyelerine devamlılığı sağlamak adına maddi olarak her türlü desteği sağladıkları yönünde bilgiler edinilmiş, tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir.

Gözaltına alınan şüphelilerden, delil durumu itibariyle 11 şüpheli mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 5 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir. 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının akabinde serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 5 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."