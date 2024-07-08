Ankara'da Suriyeli Sığınmacılara Destek Açıklaması

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Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları, Suriyeli sığınmacılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi'nde bazı sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bahaneyle saldırıların mağduru olduğunu öne sürerek, "Bir kişinin işlediği suç nedeniyle bütün bir toplumu hedef almanın büyük bir günah, utanılması gereken bir çirkinlik ve hukuki olarak apaçık bir suç olduğu ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğüt, bu toprakların eskiden beri mazluma, muhtaca, yolda kalmışlara yuva olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsaf, vicdan ve merhametten yoksun ırkçı çevrelerin bu güzel hasletleri yok etmesine izin verilmemelidir. Kim olursa olsun, hangi etnik unsura ait olursa olsun insanların dini, canı, malı ve namusuna kastetmek, hukuku ve insan haklarını ayaklar altına almak asla kabul edilemez."