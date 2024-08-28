Ankara'da Taksi Ücretlerine Yeni Zam Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Taksi Ücretlerine Yeni Zam Yapıldı

Ankara'da taksi ücretlerine 7,5 ay sonra yeniden zam yapıldı. Açılış ücreti yüzde 40 artışla 35 TL'ye, bindi-indi ücreti yüzde 33,3 artışla 100 TL'ye çıkarıldı.

28.08.2024 18:51
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(ANKARA) - Ankara'da taksi ücretlerine 7,5 ay sonra yeniden zam yapıldı. 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35 TL'ye, bindi-indi ücreti yüzde 33,3 artışla 75 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

Ankara'da taksi ücretlerine 30 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yeni zam tarifesi taksi esnafına mesajla duyuruldu. Yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 35 TL, kilometre ücreti 25 TL, bindi-indi ücreti 100 TL ve 1 saatlik bekleme ücreti 150 TL olarak belirlendi. Böylece taksi açılış ücretine yüzde 40, kilometre ücretine yüzde 25, bindi, indi ücretine yüzde 33,3 zam yapılmış oldu.

En son 19 Ocak'ta zam gelmişti

Ankara'da taksimetre ücretlerine en son 19 Ocak 2024'te yüzde 30 zam yapılmış, taksi açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 20 TL, bindi-indi ücreti 75 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: ANKA

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