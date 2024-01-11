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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Etimesgut ve Sincan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 3 bin 730 tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Binlerce Parça Eser Ele Geçirildi - Son Dakika