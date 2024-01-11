Ankara\'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 3 Bin 730 Parça Eser Ele Geçirildi

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ANKARA'da, polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 730 parça tarihi eser obje ve 63 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Etimesgut ve Sincan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 3 bin 730 tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)