Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kent genelinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ş.K, E.K, E.K, Ç.O. ve B.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin konut ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 34'ü dolu 60 senet, 2 tapu senedi, 2 ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 alış-satış sözleşmesi ele geçirildi.?
Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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