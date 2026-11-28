Ankara'da tefecilik soruşturmasında 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tefecilik soruşturmasında 24 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verip nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kentte tefecilik yapıldığına dair ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 Kasım'da gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 6 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Kaynak: AA
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