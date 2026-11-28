Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kentte tefecilik yapıldığına dair ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 Kasım'da gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 6 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.