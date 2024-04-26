Ankara'da teleferik sistemi Mimarlar Odası'nın dava sonucu kapatıldı - Son Dakika
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Ankara'da teleferik sistemi Mimarlar Odası'nın dava sonucu kapatıldı

Ankara\'da teleferik sistemi Mimarlar Odası\'nın dava sonucu kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonucunda, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Yenimahalle-Şentepe arasında hizmet veren teleferik sistemi süresiz olarak kapatıldı. Mahkemenin imar planının iptaline karar vermesi üzerine, teleferik hizmeti yerine aynı güzergahta ek otobüs seferleri düzenlenecek.

26.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da teleferik sistemi Mimarlar Odası'nın dava sonucu kapatıldı - Son Dakika
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