Ankara'da terk edilen kızıl geyik yavrusu Yaşarcan, Antalya'da seslenince koşuyor - Son Dakika
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Ankara'da terk edilen kızıl geyik yavrusu Yaşarcan, Antalya'da seslenince koşuyor

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Ankara\'da terk edilen kızıl geyik yavrusu Yaşarcan, Antalya\'da seslenince koşuyor
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Ankara'da doğada terk edilmiş bulunan 5 aylık kızıl geyik yavrusu Yaşarcan, Ankara Üniversitesi'ndeki yaklaşık bir aylık bakımın ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. İsmine alışan yavru, seslenildiğinde görevlilerin yanına koşuyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ankara'da doğada terk edilmiş halde bulunan 5 aylık kızıl geyik "Yaşarcan", Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki bakım ve rehabilitasyon sürecinde sevimli hareketleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaklaşık 130 türden 1500'den fazla hayvanın yanı sıra doğada bulunan yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da doğada terk edilmiş halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yaklaşık bir ay süren bakımının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Burada görevliler tarafından "Yaşarcan" adı verilen yavru geyik, ismine alışması sayesinde seslenildiğinde görevlilerin yanına koşarak geliyor.

Geyik, kendisi için ayrılan özel alanda ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Biberonla beslenen ve su içen Yaşarcan'ın bakım anları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

Büyüdükten sonra kendi sürüsüne katılacak

Antalya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Damla Atay, kızıl geyik yavrusuna bakıcıları tarafından "Yaşasın" dileğiyle "Yaşarcan" adının verildiğini söyledi.

Yavrunun gelişimini sürdürebilmesi için geniş bir alanda tutulduğunu belirten Atay, sütle beslemenin yavaş yavaş bırakıldığını, artık yemlerini de tüketmeye başladığını ifade etti.

Hayvanın büyüdükten sonra kendi türünden oluşan sürüye katılacağına işaret eden Atay, "Hayatına yaşam parkında devam edecek. İsmine çok hakim. 'Yaşarcan' diye seslenildiğinde koştura koştura gelir, kendini sevdirir. Daha sonra tekrar alanına geçer." dedi.

Doğal Yaşam Parkı olarak doğada terk edilmiş veya yaralı bulunan yavru ve yetişkin hayvanların rehabilitasyon süreçlerini de yürüttüklerini anlatan Atay, son dönemde ara papağanı yavrularının da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Öte yandan, doğada bulunan yaban keçisi yavrusu da rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yaban keçilerinin bulunduğu alana bırakıldı.

Kaynak: AA
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