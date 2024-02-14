Ankara'da Ters Yönde Giden Otomobille Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Ters Yönde Giden Otomobille Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ters yönde ilerleyen bir otomobil ile tünelden çıkan başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 03:27  Güncelleme: 03:30
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 1'i ters yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen 42 Y 2538 plakalı otomobil, tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Ankara\'da Ters Yönde Giden Otomobille Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Ters Yönde Giden Otomobille Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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