Ankara\'da TIR Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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ANKARA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Zülbiye Güler (70) ile torunları Meryem Güler (14) ve Tayyar Güler (10) yaşamını yitirdi. İki kardeş ve babaanneleri, toprağa verildi, yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler (36) cenazede gözyaşlarına boğuldu. İrina Güler'in, çocukları ile 2,5 ay önce pankreas kanserinden hayatını kaybeden eşi Cemil Güler 'in mezarını ziyaretten dönüşte kazanın olduğu öğrenildi.

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki 06 AG 7289 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yıldırım A.'nın (48) kullandığı 34 ZL 7593 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, oğlu Tayyar Güler, sürücü Cihan Güler ve onun kızı Berra Güler (10) yaralandı. İrina Güler'in diğer çocuğu Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler ise hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Tayyar Güler de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kardeş ve babaannelerinin Bala Büyük Bayat Köyü Camisi'ndeki cenazesine, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da katıldı. Cenazede, kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, gözyaşlarına boğuldu.

MEZAR ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE KAZA

Meryem ve Tayyar Güler'in cenazeleri, 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler'in mezarının yanında toprağa verildi. İrina Güler ve çocuklarının, iş için Mersin'e taşınmadan önce eşinin mezarını ziyaret ettiği ve dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ukrayna'ya iş seyahati yaptığı sırada tanışıp evlendiği eşinden sonra 2 çocuğunu da kaybeden İrina Güler, defin sırasında da büyük üzüntü yaşadı.

Güler ailesinin akrabası Çağrı Muhammet Güler (36), İrina Güler'in Mersin'de bir firmada çevirmen olarak işe başlayacağını ve taşınmadan önce çocuklarıyla eşinin mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek, "İki yavrumuzun babası 23 Kasım'da pankreas kanserinden öldü. Çocuklar babaya çok düşkündü. Ölümünü kabullenemediler. Kendi aralarında hep 'Ölmek istiyoruz, babamızı çok özledik, yoksa babamızı göremeyeceğiz' gibi konuşmalar yapıyorlardı. Bunu dile getirmişler birkaç kez. Buraya geliyorlar, babalarını görüyorlar, dönüş yolunda da kaza oluyor. Teyzemin oğlu çok dikkatli bir şofördü, arabada sigara içmez, telefon kullanmaz. Arabanın ön tarafında bulunan peçeteyi alırken ortalık toz buluta dönüyor. Çok dikkatli araba kullanan birisiydi" dedi.

Öte yandan sürücü Cihan Güler ile kızı Berra Güler'in hastanede tedavileri devam ediyor.