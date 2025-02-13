Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Tarifeleri Artıyor - Son Dakika
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Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Tarifeleri Artıyor

Büyükşehir Belediyesi, 16 Şubat 2025'ten itibaren toplu taşımada tam biletin 26 TL, öğrenci biletinin ise 13 TL olacağını açıkladı. Ayrıca asgari ücret destek paketi ile sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlara ve öğrencilere ek destekler sağlanacak.

13.02.2025 12:21
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), 16 Şubat 2025'ten itibaren toplu taşımada tam biletin 26 TL, öğrenci biletinin ise 13 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma giderlerinin yükseldiği belirtilerek, "Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ 350 LİRA

Öte yandan, asgari ücretle geçinen ve belediyeden destek alan vatandaşlar için yeni bir uygulama başlatıldığı vurgulanarak, "'Asgari Ücret Destek Paketi' kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir. Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkanı sunulmaya devam edilecektir. Özel halk otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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