Ankara\'da Trafikte Bıçaklı Saldırı

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ANKARA'da bir minibüsün sürücüsü, trafikte çıkan tartışma sonrası özel halk otobüsü şoförüne hareket halindeyken camdan bıçak salladı, ardından ise aracından inerek bıçak çekerek tehditler savurdu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Trafikte, özel halk otobüsü şoförü ile 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafikte seyir halindeyken devam eden tartışmada minibüsün sürücüsü aracının camından bıçak savurarak otobüs şoförüne tehditlerde bulundu. Bir süre sonra trafik ışıklarında duran minibüs sürücüsü aracından inerek otobüs şoförüne yöneldi. Önce cama elinde bulunan bıçakla vurdu, ardından yumrukladı. Otobüste bulunan yolcular ise panik dolu anlar yaşadı. Ardından aracına dönen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.