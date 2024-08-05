Ankara'da Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları düzenlendi

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(ANKARA) - Gençlik Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları'na katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Türk dünyası coğrafyasında ortak kültür var. İşte bu somut olmayan kültür mirasıdır. Bizler Ankara'da somut kültür mirasının yanında somut olmayan kültür mirasını da yaşatmaya çalışacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği iş birliğiyle, Gençlik Parkı'nda Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları düzenlendi. Etkinlikte; farklı coğrafyalardan gelen 11 ülkenin halk dansları topluluğu, yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Programa katılan Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi çeşitli ülkelerden gelen folklor gruplarının aslında birçoğunun birbirine benzer figürleri var. Çünkü coğrafya ortak, Kafkasya, Anadolu, Balkanlar figürlerin birbirine benzemesi gayet doğal çünkü birbirinden etkileniyorlar. İşte özellikle Türk dünyası coğrafyasında ortak kültür var. İşte bu somut olmayan kültür mirasıdır. Bu mirasın kaybolmaması lazım. Bu nedenle bizler de sadece Ankara'da somut kültür mirasının yanında somut olmayan kültür mirasını da yaşatmaya çalışacağız. Bugün bu uluslararası toplantıyı Ulus'ta yapıyoruz. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği Gençlik Parkı'ndayız. Bu mekan Ulus'la beraber çok önemli bir mekan... Bu etkinliğin burada yapılmasının da ayrı bir önemi var. Ben katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz var oldukça inşallah bu kültürlerimiz de yaşayacak. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar yaşayacak. İnşallah bu kültürlerimizde kaynaşmak suretiyle sonsuza kadar yaşayacak. Biz bir ve beraber olarak kenetlenmiş bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılından itibaren 'Nice 100 yıllara, sonsuza dek Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet' diyerek sonsuza kadar da birlikte yaşayacağız."