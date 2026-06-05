Ankara'da UYAP Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Ankara'da UYAP Davasında Cezalar Açıklandı

05.06.2026 17:57
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Ankara'da 15 sanığın yargılandığı davada sanık Ahmet Yılmaz 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da arasında olduğu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alındığını hatırlatarak sanıklara son sözlerini sordu.

Suçsuz olduğunu savunan sanık Ahmet Yılmaz, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanık Yılmaz, "Eşimle boşandım. Kızım evlenmiş ondan bile haberim yok. Bunlar ağır gelmeye başladı. Şizofreni ilaçları kullanmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

4 sanığa hapis cezası verildi

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmü açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanık Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olma", "bilişim sistemine girme", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yılmaz, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sanık Reşat Yıldırım "silahlı terör örgütüne üye olma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 18 yıl 1 ay, sanık Ömer Faruk Bol, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından 12 yıl 11 ay, sanık Yusuf Ersin Gürbüz ise "rüşvet" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül hakkında "rüşvet" suçundan "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilirken, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dosyası ayrıldı.

Sanıklar Atilla Kırkoç, Ayhan Garip, Emrullah Doğanay, Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammed Kamil Gözütok, Murat Barın, Mustafa Şahin, Zeliha Ulubay, Şadıman Gözütok ve Tuba Gürbüz ise beraat etti.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Terör, Suç, Son Dakika

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