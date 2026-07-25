Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kg uyuşturucu ve 122 bin 500 hap ele geçirildi.

Ankara'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonlarında 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 122 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 122 bin 500 uyuşturucu hap, 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi, 2 tabanca, 86 bin 400 lira ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Dışişleri’nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu
İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti’ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi 91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 21:46:56. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.