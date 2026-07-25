Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonlarında 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 122 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 122 bin 500 uyuşturucu hap, 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi, 2 tabanca, 86 bin 400 lira ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.