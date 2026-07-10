Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanılmasını özendirdikleri ve yayın yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 63 şüpheli gözaltına alınırken, 26'sının farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerden 30'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütücü aparat, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 28 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ile 250 avro ele geçirildi.