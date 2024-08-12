Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2024 12:44
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Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Narkogüç" operasyonları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçu kapsamında 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelinin adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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