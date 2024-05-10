Ankara\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir ticari araç ve kişiler üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

6 zanlıyı gözaltına alan ekipler, bu kişilerle irtibatlı 4 şüpheliyi daha yakaladı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 235 gram bonzai, 95 gram metamfetamin, 3 sentetik hap, 3 hassas terazi, 39 bin 900 lira, 100 dolar, 150 avro ve 100 Gürcistan Larisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Ö.O, B.C. ve A.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.