Ankara'da jandarma operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da jandarma operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara\'da jandarma operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan 2 kişi ile kaçak tütün taşıyan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 4 kilo 200 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 ışık kaynağı, 2 havalandırma filtresi, 2 iklimlendirme sistemi ve 2 hava konnektörü ele geçirildi. Ayrıca, tırda yapılan aramada 4,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

24.05.2024 18:18
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Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince G.E.K. ve O.Ç'nin uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda G.E.K. ve O.Ç. yakalandı.

Operasyonda, 4 kilo 200 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 ışık kaynağı, 2 havalandırma filtresi, 2 iklimlendirme sistemi ve 2 hava konnektörü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Ayrıca jandarma ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, A.C'nin kullandığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tırda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 825 milyon lira olan 4,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.C. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA

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