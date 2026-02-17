Ankara'da "Valiler Buluşması" Programı... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den TBMM'deki Yemin Töreninde Yaşananlara Tepki

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen "Valiler Buluşması" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, TBMM'deki yemin töreninde yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Çiftçi, "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vilayetler Evi'nde 81 ilin valisiyle bir araya geldi. "Valiler Buluşması" programı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, programda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yapacak. İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki 81 il valisi, akşam saatlerinde TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Programın yarınki oturumunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın konuşma yapacak. Öte yandan, Bakan Çiftçi ile 81 il valisi, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

"Bu bir bayrak yarışıdır, emek veren her isim milletin duasında yerini alır"

Bakan Mustafa Çiftçi, Valiler Buluşması'nın açılış konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve kıymetli bakanlarımızın teşrifleriyle merkez-taşra koordinasyonunu daha da güçlendirecek, milletimize hizmet yolunda önemli istişareler yapacağız" dedi.

Çiftçi, geçen hafta İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldığını belirterek, önceki dönemde yapılan hizmetler için teşekkür etti. Görevi "bir bayrak yarışı" olarak nitelendiren Çiftçi, "Bu bir bayrak yarışıdır; emek veren her isim milletin duasında yerini alır. AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bakanımız bu teşkilata alın teriyle, gayretiyle, cesaretiyle hizmet etti; bayrağı her seferinde daha ileriye taşıdı. Biz de devraldığımız bu emaneti, Allah'ın izniyle daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ağır sorumluluğu bana tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Rabb'im bizleri mahcup etmesin, diyorum" şeklinde konuştu.

"Huzur ve güven iklimi sahada alınan tedbirler kadar; toplumsal sükünet ve ortak akılla güçlenir"

Bakan Çiftçi, TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir hususu da üzüntüyle dikkatlerinize getirmek isterim… Türkiye, hepimizin ortak vatanı, yuvası ve gözbebeğidir. Her birimiz, inanıyorum ki, bu vatana aşkla bağlıyız. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ülkedeki huzur ve güven iklimi sahada alınan tedbirler kadar; toplumsal sükünet ve ortak akılla güçlenir."

Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil, kamu düzenini büyüten olgun bir tavır, milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Çiftçi, 30 yıldır İçişleri Bakanlığı camiasının bir parçası olduğunu dile getirerek, bakanlık teşkilatını "büyük bir aile" olarak nitelendirdi. Çiftçi, bu yapının fedakarlık, disiplin ve adanmışlık anlayışıyla görev yaptığını ifade ederek, Mülki idareden merkez teşkilatındaki sivil personele kadar herkesin milletin huzuru ve devletin bekası için emek verdiğini vurguladı.

Sahadaki en görünür teminatın güvenlik birimleri olduğunu kaydeden Çiftçi, polis, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının tam koordinasyon içinde, gece gündüz görev başında olduğunu bildirdi. Çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütleri, çeteler, terör örgütleri ile uyuşturucu ve insan tacirlerine karşı önemli başarılar elde edildiğini dile getirdi. Konuşmasında şehitleri de anan Çiftçi, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair de şunları söyledi:

"Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu, asayiş suçları, organize suç örgütleri, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı verirken, düzensiz göç konusunda da insan onurunu esas alan sürdürülebilir bir politika izlediklerini, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını belirtti. Çiftçi, AFAD koordinasyonunda dirençli şehirler ve bilinçli toplum hedefiyle afet yönetiminde hem müdahale kapasitesini artıracaklarını hem de risk azaltma odaklı güçlü bir sistemi büyüteceklerini söyledi.

Çiftçi, konuşmasının sonunda valilere teşekkür ederek iki gün sonra başlayacak Ramazan-ı Şerif'i tebrik etti, bu ayın millete hayır, bereket ve huzur getirmesini diledi.