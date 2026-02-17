Ankara'da "Valiler Buluşması" Programı... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den TBMM'deki Yemin Töreninde Yaşananlara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da "Valiler Buluşması" Programı... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den TBMM'deki Yemin Töreninde Yaşananlara Tepki

17.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen "Valiler Buluşması" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, TBMM'deki yemin töreninde yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Çiftçi, "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir" dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen "Valiler Buluşması" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, TBMM'deki yemin töreninde yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Çiftçi, "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vilayetler Evi'nde 81 ilin valisiyle bir araya geldi. "Valiler Buluşması" programı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, programda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yapacak. İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki 81 il valisi, akşam saatlerinde TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Programın yarınki oturumunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın konuşma yapacak. Öte yandan, Bakan Çiftçi ile 81 il valisi, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

"Bu bir bayrak yarışıdır, emek veren her isim milletin duasında yerini alır"

Bakan Mustafa Çiftçi, Valiler Buluşması'nın açılış konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve kıymetli bakanlarımızın teşrifleriyle merkez-taşra koordinasyonunu daha da güçlendirecek, milletimize hizmet yolunda önemli istişareler yapacağız" dedi.

Çiftçi, geçen hafta İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldığını belirterek, önceki dönemde yapılan hizmetler için teşekkür etti. Görevi "bir bayrak yarışı" olarak nitelendiren Çiftçi, "Bu bir bayrak yarışıdır; emek veren her isim milletin duasında yerini alır. AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bakanımız bu teşkilata alın teriyle, gayretiyle, cesaretiyle hizmet etti; bayrağı her seferinde daha ileriye taşıdı. Biz de devraldığımız bu emaneti, Allah'ın izniyle daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ağır sorumluluğu bana tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Rabb'im bizleri mahcup etmesin, diyorum" şeklinde konuştu.

"Huzur ve güven iklimi sahada alınan tedbirler kadar; toplumsal sükünet ve ortak akılla güçlenir"

Bakan Çiftçi, TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir hususu da üzüntüyle dikkatlerinize getirmek isterim… Türkiye, hepimizin ortak vatanı, yuvası ve gözbebeğidir. Her birimiz, inanıyorum ki, bu vatana aşkla bağlıyız. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ülkedeki huzur ve güven iklimi sahada alınan tedbirler kadar; toplumsal sükünet ve ortak akılla güçlenir."

Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil, kamu düzenini büyüten olgun bir tavır, milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Çiftçi, 30 yıldır İçişleri Bakanlığı camiasının bir parçası olduğunu dile getirerek, bakanlık teşkilatını "büyük bir aile" olarak nitelendirdi. Çiftçi, bu yapının fedakarlık, disiplin ve adanmışlık anlayışıyla görev yaptığını ifade ederek, Mülki idareden merkez teşkilatındaki sivil personele kadar herkesin milletin huzuru ve devletin bekası için emek verdiğini vurguladı.

Sahadaki en görünür teminatın güvenlik birimleri olduğunu kaydeden Çiftçi, polis, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının tam koordinasyon içinde, gece gündüz görev başında olduğunu bildirdi. Çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütleri, çeteler, terör örgütleri ile uyuşturucu ve insan tacirlerine karşı önemli başarılar elde edildiğini dile getirdi. Konuşmasında şehitleri de anan Çiftçi, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair de şunları söyledi:

"Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu, asayiş suçları, organize suç örgütleri, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı verirken, düzensiz göç konusunda da insan onurunu esas alan sürdürülebilir bir politika izlediklerini, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını belirtti. Çiftçi, AFAD koordinasyonunda dirençli şehirler ve bilinçli toplum hedefiyle afet yönetiminde hem müdahale kapasitesini artıracaklarını hem de risk azaltma odaklı güçlü bir sistemi büyüteceklerini söyledi.

Çiftçi, konuşmasının sonunda valilere teşekkür ederek iki gün sonra başlayacak Ramazan-ı Şerif'i tebrik etti, bu ayın millete hayır, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Valiler Buluşması' Programı... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den TBMM'deki Yemin Töreninde Yaşananlara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da "Valiler Buluşması" Programı... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den TBMM'deki Yemin Töreninde Yaşananlara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.