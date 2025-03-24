Ankara'da Yabani Sakız Ağaçları Antepfıstığına Dönüşüyor - Son Dakika
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Ankara'da Yabani Sakız Ağaçları Antepfıstığına Dönüşüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Güdül'deki çiftçilere yönelik başlattığı projeyle yabani sakız ağaçlarını antepfıstığına dönüştürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında budama ve aşılama eğitimleri veriliyor.

24.03.2025 14:38  Güncelleme: 16:07
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yabani sakız ağaçlarını antep fıstığına dönüştürmek için harekete geçti. Başkentli üreticiye yeni bir kazanç kapısı olacak proje kapsamında Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki çiftçilere yönelik ön bilgilendirme toplantısı ve ağaçların nasıl budanıp aşılanacağına ilişkin eğitim verildi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yabani sakız ağaçlarının antep fıstığına dönüştürülmesi amacıyla yeni bir proje başlattı. ABB'nin proje finansmanı olduğu projede aşılama, budama ve bakıma yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ilçe belediyeleri tarafından veriliyor.

"Amacımız; atalarımızdan emanet kalan fıstık ağaçlarına sahip çıkmak"

Güdül'de gerçekleştirilen eğitime katılan Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, "Bölgemizdeki fıstık üreticisini desteklemek ve fıstık üretimini artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projeye başladık. Yaklaşık bin fıstık ağacının budalama işlemlerine başlayacağız. Hava şartlarına göre de haziran ya da temmuz gibi aşılamalarını yapacağız. Amacımız; atalarımızdan emanet kalan fıstık ağaçlarına sahip çıkmak sakız ağaçlarımızı da fıstık aşısıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek" dedi.

Üreticilerden uygulamaya tam not

Beypazarı ve Güdül ilçesindeki toplantılara katılan çiftçiler ve mahalle muhtarları, projeye tam not vererek memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ümmet Topbaşı (Beypazarı Macun Mahalle Muhtarı): "Köyümüz için çok büyük gelir kaynağı olacağından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'a herkese çok teşekkür ederiz. Köyümüz için çok büyük kaynak olacak."

- Mehmet Karaaslan (Beypazarı Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı): "Yabani ağaçların fıstığa dönüşmesi çok iyi. Köylülerimizden de buna çok talep var. Çok büyük bir gelir kaynağı olacak. Bu konu bize yardımcı olan Mansur başkanımıza, Beypazarı Belediye Başkanı'na ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı'na çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Varlı: "Çok mutluyuz bu proje için. Dedelerimizin yaptıklarını biz yiyoruz, bizim yaptıklarımızı da torunlarımız yer. Çok güzel bir proje, köyümüzde odun bile olmuyor. Çok sevinçliyiz."

-Nail Eğriboyun: "Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyesine çok teşekkür ederiz. Bizlere gelir sağladıkları için hepsinden Allah razı olsun."

-Kaan Odabaşı: "Fıstık dedelerimizden miras kaldı. Her tarlalarımızda beşer onar ağaç var ancak kara düzen yapıyoruz. Budamayı, aşısını, bakımını, toplamasını bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Güdül Belediyesi iş birliğinin bu desteğinden memnunuz. Bu sene iyi bir kazanç sağladık. Bakım ve sulama yapılmadığı halde verim alıyorduk şimdi bilmediklerimizi öğrenerek bakım yapacak olursak daha fazla üretim sağlayıp gelir elde edeceğiz."

-Yaşar Akdoğan: "Öncelikle Mansur Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir proje. Halka ve vatandaşa maddi manevi katkı sağlayacak. Kendimize yetecek kadar üretiyorduk, bundan sonra daha fazla üretim yapabileceğiz. Bizlerin bu ağaç bakım ve budama işlerini öğrenmesi bize çok faydalı olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yabani Sakız Ağaçları Antepfıstığına Dönüşüyor - Son Dakika

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