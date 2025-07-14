Ankara'da Yangında 3,5 Aylık Bebeğiyle Hayatını Kaybeden Anne - Son Dakika
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Ankara'da Yangında 3,5 Aylık Bebeğiyle Hayatını Kaybeden Anne

Ankara\'da Yangında 3,5 Aylık Bebeğiyle Hayatını Kaybeden Anne
14.07.2025 16:30
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Ankara'da bir binada çıkan yangında 3,5 aylık bebek Aras ve annesi Hüsniye yaşamını yitirdi.

ANKARA'da oturdukları binada çıkan yangında 3,5 aylık bebeği Aras Şahin ile yaşamını yitiren Hüsniye Çelik Şahin'in (32), eşi Mustafa Şahin (32) ile birlikte evlerinin bulunduğu 17'nci kattan çatıya çıkmak isterken 23'üncü katta dumandan zehirlendiği ortaya çıktı. Kurtarılan Mustafa Şahin'in hastanede yoğun bakımda tedavisi ise devam ediyor. Mustafa Şahin'in babası Necati Şahin, "Çatıya çıkmaya çalışıyorlar kucaklarında çocuk ile. Ama çıkamıyorlar, orada nefesleri yetmiyor artık" dedi.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında, önceki gün elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı duman sardı. Bina sakinleri balkonlara çıkarak yardım istedi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Mahsur kalanlar da itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi. Ancak yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti.

Muharrem Çetinkaya, dün Ankara'da toprağa verilirken, Hüsniye Çelik Şahin ile oğlunun cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

Hüsniye Çelik Şahin'in, yangın sırasında 17'nci kattaki evlerinden eşi Mustafa Şahin ile birlikte 3,5 aylık bebekleri Aras'ı da alarak çıktıkları, dumandan aşağıya inemeyince çatıya çıkmaya çalıştıkları, ancak anne ve oğlunun 23'üncü katta dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Kurtarılıp hastaneye kaldırılan bilgisayar mühendisi Mustafa Şahin'in tedavisi ise yoğun bakında devam ediyor.

'ÇATIYA ÇIKARKEN NEFESLERİ YETMİYOR'

Yangında gelini ve torununu kaybeden Necati Şahin, DHA'ya konuştu. Necati Şahin, oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını ancak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "3 yıllık evlilerdi. Torunuma doymadık, doyamadık. Yangın Allah'tan mı geldi müteahhitlik hatası mı bilemiyoruz. Olaylardan ders almıyoruz. Panik olmuşlar. Elektrikler gidince asansör çalışmıyor. Merdivenden inmeye çalışıyorlar, dumandan inemiyorlar. Çatıya çıkmaya çalışıyorlar kucaklarında çocuk ile. Ama çıkamıyorlar, orada nefesleri yetmiyor artık. Biz olaylardan ders almıyoruz. Yani 'bize bir şey olmaz' mantığı devam ediyor böyle" dedi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Necati Şahin, binada havalandırmaların yetersiz olduğunun söylendiğini belirterek, "Kabloların taşıdığı yüke göre gücünün zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama biz oğlumuzun, gelinimizin derdinden onları daha düşünemedik. Eve dahi uğramadık. Gelinimin telefonuna ulaşamadık. Oğlumun şu an hayat tehlikeyi atlattığını söylüyorlar. Kan değerleri normale inmek üzere. Böbrekleri rahatlamış. İnşallah taburcu olmasını dört gözle bekliyoruz. Acımız çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakar. 78 kişi öldüğünde de ağlayarak, üzülerek baktık. Çok basit gördüğümüz olaylar aslında çok hayati önem taşıyor. Yetkililerden ricamız; denetlemelerini iyi yapsınlar, kontrolleri iyi yapsınlar. İhmal bu canlara mal oluyor. Gereğini yapacaklarına inanıyor ve güveniyorum" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede, binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı için alev aldığı ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içine taştığı belirlendi. Ayrıca binanın yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle koridordaki alevin söndürülemediği tespit edildi. Soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Şahin, Politika, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yangında 3,5 Aylık Bebeğiyle Hayatını Kaybeden Anne - Son Dakika

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