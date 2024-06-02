Ankara'da Yaralanan Doğan Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak - Son Dakika
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Ankara'da Yaralanan Doğan Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak

Ankara\'da Yaralanan Doğan Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çatıdan düşüp yaralanan doğan yavrusu, hayvan hastanesinde tedavi edildi. Yarın Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilecek olan doğan yavrusu, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Veteriner hekimler tarafından 'Çığırtkan' adı verilen doğan yavrusu, evcilleştirilemeyecek bir hayvan olduğu için doğal yaşam alanında kalacak.

02.06.2024 14:35
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde çatıdan düşüp yaralanan doğan yavrusu, hayvan hastanesindeki tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

Çankaya ilçesi Ümitköy'de yaşayan bir vatandaş, dün evinin bahçesinde hareket etmeyen bir kuş gördü.

Kuşun doğan yavrusu olduğunu fark eden kişi, kuşu yakalayarak hayvan hastanesine götürdü.

Buradaki kontrolleri sırasında ayağından yaralı olduğu belirlenen yavru kuş tedavi altına alındı.

Doğan yavrusu, yarın Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilecek.

Veteriner hekimler tarafından çok fazla bağırdığı için adı "Çığırtkan" koyulan doğan yavrusu, DKMP ekipleri tarafından bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA muhabirine açıklama yapan veteriner hekim Ayşegül Bozkurt, şunları söyledi:

"Yuvası bir apartmanın üstünde. Ekosistem bozulduğu için doğanlar büyükşehirlerde yüksek yerlere yuva yapıyor. Çatıda bebekleri de görmüş, bu da bebek bir doğan. Yüksekten düştüğü için ufak bir topallaması var. Genel muayenesini yaptık. Çok yırtıcı ve vahşi bir hayvan, bu yüzden bakanlık yetkilileri beklememizi söylediler. Kuş uzmanları tarafından genel muayenesi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Çünkü evcilleştirilemeyecek bir hayvan, burada durması doğru değil."

"Çok bağırıyordu, adını 'Çığırtkan' koyduk"

Bozkurt, doğan yavrusunu kıymayla beslediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yırtıcı kuşlar genelde küçük böcekler, küçük memeli sürüngenler ile besleniyor. Bakanlık yetkilileri de söylediler, kıyma aldık, şu an kıymayla besleniyor. Geldiğinde çok panik halindeydi, çok bağırıyordu, bu yüzden adını 'Çığırtkan' koyduk. İlk defa doğan yavrusunu bu kadar yakından gördük. İlk geldiğinde çok korktuk, çok vahşi bir hayvan ama bebek ve topallığı olduğu için çok hareket edemiyordu, bu şekilde muayenesini yapabildik."

Vatandaşlara, yırtıcı kuş gördüklerinde dokunmamaları yönünde uyarıda bulunan Bozkurt, eğer yaralıysa bir veterinerden destek alınmasını ve tedavisinin ardından tekrar bulunduğu yere bırakılmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yaralanan Doğan Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yaralanan Doğan Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakılacak - Son Dakika
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