Ankara'da yarın "Run Atakule Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da yarın "Run Atakule Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek "Run Atakule Koşusu" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

03.05.2025 19:44
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Ankara'da yarın düzenlenecek "Run Atakule Koşusu" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren ihtiyaç halinde Şehit Ersan Caddesi ve bu caddeye açılan And Sokak, Çoban Yıldızı Sokak (karşılıklı girişleri), Kezban Sokak ve Kabataş Sokak girişleri ile Çankaya Caddesi'ne açılan Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi ve 27 Aralık Sokak girişlerinin trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Ayrıca, Çankaya Caddesi'nin Cinnah Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümünün, Atatürk Bulvarı'nın Çankaya Caddesi ile Şehit Ersan Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün ve Cinnah Caddesi'nden Çankaya Caddesi'ne dönüş varyantının etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da yarın 'Run Atakule Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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