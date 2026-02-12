Ankara'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Ankara'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

12.02.2026 14:30
Jandarma, yasa dışı bahis suçundan 6 şüpheliyi gözaltına aldı, birçok delil ele geçirildi.

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis oynatmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'ndeki 6 şüpheliyi, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

