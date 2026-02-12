Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis oynatmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'ndeki 6 şüpheliyi, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?