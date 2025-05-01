Ankara'da Yasa Dışı Hayvan Satışı Operasyonu

Başkentte bir iş yerinde yasa dışı hayvan satışı yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde şüpheliler Z.B. (38) ve M.B'ye (30) ait iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada, 1'i ölü 8 mısır yılanı, 34 yılan yumurtası, 9 yılan derisi, 3 tarantula, 1 sakallı ejder, 1 bal pitonu, 2 boynuzlu kurbağa, 1 macaw papağanı ile 100 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.