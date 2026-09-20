Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 5 şüpheli, son 1 haftadaki yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Ankara'da yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, "yeni nesil suç örgütleri"yle irtibatlı oldukları ve son 1 hafta içerisinde "Yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilerek, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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