Ankara'da Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerde ( Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Altındağ) etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışla beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olacağı tahmini yapılırken; MGM, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.