Ankara\'da yerel seçimlerde ilk sonuçlar açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 19.20 itibarıyla Ankara'da sandıkların yüzde 10.38'i açıldı.
Açılan sandıklara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP yüzde 64.04, Ak Parti yüzde 31.84, YRP yüzde 2.58, İYİ Parti yüzde 0.89 ve DEM Parti yüzde 0.65 oy aldı.
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31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'da oyların yüzde 29,03'ü sayıldı. İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, yüzde 38,38 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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