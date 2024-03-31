ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 21.15 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.16, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.3 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 41.54 açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 64.16'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.3'ünü aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde - Son Dakika
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
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