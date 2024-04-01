ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 00.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 62.56, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.63 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 88,06'sı açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 62.56'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok ise yüzde 31.63'ünü aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde - Son Dakika
Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.
Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve oy sayımının devam ettiğini belirtti.
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