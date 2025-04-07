Ankara'da Yerel Üreticilere Destek: Modern Ürün İşleme Tesisi Kuruluyor - Son Dakika
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Ankara'da Yerel Üreticilere Destek: Modern Ürün İşleme Tesisi Kuruluyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yerel tarım ürünlerini işlemek amacıyla 18 bin metrekarelik alanda modern bir Ürün İşleme Tesisi inşa ediyor. Proje, çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesine yardımcı olmayı ve yerel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

07.04.2025 14:52  Güncelleme: 16:17
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve kentin tarımsal gücünü artırmak amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi'nde modern bir "Ürün İşleme Tesisi" kuruyor. Toplam 18 bin metrekarelik alanda yükselen 4 binalı tesis, yerli üreticilerden alınan tarım ürünlerinin işlenerek halkın hizmetine sunulmasını sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi'nde kurulacak Ürün İşleme Tesisi, tarım ürünlerinin işlenmesini ve sevkiyat süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini sağlayacak.

Proje kapsamında 3 bin 300 metrekare ürün işleme tesisi, 330 metrekare idari bina, 360 metrekare selektör tesisi ve güvenlik kulübesi inşa ediliyor. Tesisler, modern teknolojilerle donatılarak tarım ürünlerinin işlenmesinde yüksek verimlilik sağlayacak.

İdari bina, tesisin yönetimini ve organizasyonunu daha etkin şekilde yürütmek için kullanılacak. Selektör tesisi ise ürünlerin kalite kontrolü ve sınıflandırılması için hizmet verecek.

Ankara'da üretilen tarımsal ürünlerin alınması, depolanması, işlenmesi sağlanacak

Kentte tarım sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlaması beklenen proje hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Başkanlığı Proje Kontrolörü Alptekin Demirci, "Ankara Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi Ürün İşleme Tesisi çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Tesisimizde, Ankara'da üretilen tarımsal ürünlerin alınması, depolanması, işlenmesi amaçlanmaktadır. Ürün işleme tesisimizde iki bölüm bulunmaktadır; ürün teslim alanı ve ürün depolama alanı. Depolama alanımızda 12 tane soğuk hava deposu olmakla birlikte farklı ürünler için ayrı depolama alanları bulunmaktadır. Selektör binamızda ise Ankara'da üretilen arpa, buğday gibi ürünlerin sınıflandırılması yapılarak boyutlarına göre ayrımı yapılacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yerel Üreticilere Destek: Modern Ürün İşleme Tesisi Kuruluyor - Son Dakika

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