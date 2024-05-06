Ankara'da Yeşil Alanların Sayısı Artıyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yeşil alanların sayısını artırıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılışını yaptığı ve içerisinde BelPa Kafe, oyun alanları, spor kompleksi, yürüyüş ve bisiklet yolları, Gençlik Merkezi, Kadınlar Lokali'nin yer aldığı Batıkent Rekreasyon Alanı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Batıkent Rekreasyon Alanı ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yapan Yavaş, "Burası bölgenin en değerli arazilerinden birine yaptığımız Batıkent Rekreasyon Alanı… Artık yemyeşil, cıvıl cıvıl ve içinde Ankaralılar güzel vakit geçiriyor. Betona değil, yeşile yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Vatandaşlar, rekreasyon alanı ile ilgi şunları söyledi:

-Ozan Seferoğlu: "Burası çok güzel olmuş. Paten kayabileceğim bir yer olmuş. Çok güzel."

-Özgür Seferoğlu: "Her şey göründüğü gibi mükemmel. Oturuyoruz. Çok güzel olmuş. Hafta sonumuzu değerlendiriyoruz. Çadırımızı kurduk, çocuklarımız eğleniyor. Çok beğendik. Daha önce burası bomboş kötü bir araziydi. Ama şuan da çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

-Ayşegül Aytemur: "Biz ilk kez geliyoruz. Çok başarılı ve gayet güzel. Kafeteryası da oldukça lezzetli. Alan çok güzel hem çocuklar için hem de evcil hayvanlarımız için. Çok beğendik burayı teşekkür ederiz."

-Ersin Aytemur: "Bayağı büyük bir alana sahip. Yeşil alanı oldukça geniş. Oyun alanları ve spor kompleksleri çok hoşuma gitti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

- Özgür Şahin: "Bu beşinci gelişim. Alanı çok güzel değerlendirmişler. Bence böyle bir alanın yapılması gerekiyordu, yapıldığı için de memnunum. Burada gelip arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, bisiklet sürüyorum."

-Cumhur Yalçındere: "Ben ilk kez geldim. Çok beğendim. Burası atıl bir alandı, doğal yapı korunarak güzel bir park olmuş. Hoşuma gitti. Havuzlar özellikle çok güzel olmuş."

-Ozan Yağız Yetkin: "Çok beğendim. Yeşil alan tüm insanlığın ihtiyacı. Burası çok güzel değerlendirilmiş, eskiden çorak bir arsaydı burası. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

-Reyhan Çakır: "Burası çok güzel olmuş. Çocuklar, kardeşim ve ablamla geldim. Gezelim dedik, çok güzel bulduk."

-Meryem Erel: "Çok güzel ve çok yerinde olmuş."