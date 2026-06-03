Ankara'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Ankara\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
03.06.2026 18:24
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Beypazarı ve Çubuk'ta Halk Eğitim Merkezleri kursiyerlerinin eserleri sergilendi.

Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Okul müdürleri, aileler ve kursiyerler katıldı.

Ana sınıfı öğrencilerinin gösteri sunduğu etkinlikte, serginin açılış kurdelesi kesildi.

Kursiyerlerin yıl boyunca açılan kurslarda yaptığı ürünler, katılımcıların beğenisini kazandı.

Çubuk Belediyesi Fuaye Alanı'nda, Halk Eğitim Merkezi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca açılan kurslarda üretilen eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, burada yaptığı konuşmada, serginin sadece el emeği ürünlerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını gösteren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Mesçioğlu, Çubuk Belediyesince restore edilerek kadın el sanatları atölyesine dönüştürülen tarihi Mazhar Balcı Konağı'nda yıl boyunca çeşitli kursların düzenlendiğini belirterek, "Her kursta yaklaşık 20 kursiyer eğitim aldı. Kadınlarımız hem meslek ediniyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise kurs sayılarının ve kurslarda üretilen ürünlerin niteliğinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Programa, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Gökdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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