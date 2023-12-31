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Ankara'da yılbaşı tedbirleri KGYS merkezinden takip ediliyor - Son Dakika
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Ankara'da yılbaşı tedbirleri KGYS merkezinden takip ediliyor

Ankara'da yılbaşı tedbirleri, İl Emniyet Müdürlüğü KGYS merkezinden takip ediliyor. Başkent'te bulunan merkezdeki ekipler, gece hayatının yoğun olduğu bölgeleri yüksek çözünürlüklü kameralarla izliyor ve hava araçlarıyla yerdeki ekiplere destek veriyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, tedbirlerin bir hafta öncesinden başladığını belirterek, vatandaşların huzurlu bir şekilde yılbaşını geçirmesini umut ettiklerini söyledi.

31.12.2023 - 22:16,
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ANKARA'da yılbaşına ilişkin emniyet tedbirleri, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden takip ediliyor.

Başkent'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS merkezinde bulunan ekipler yılbaşı denetimlerini takip ediyor. 180 personelin görev yaptığı merkezde, Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi gibi gece hayatının hareketli geçtiği alanlar yüksek çözünürlüklü kameralarla izleniyor. İhtiyaca göre hava araçlarıyla yerdeki ekiplere destek veriliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS merkezinde çalışmaları takip etti. Tandoğan, yılbaşına yönelik tedbirlerin bir hafta öncesinden başladığını belirterek, Bu tedbirler çerçevesinde 18 bin 100 personelimiz, 1484 ekibimizle beraber bu geceyi inşallah sorunsuz bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 68 ayrı uygulama noktamızdaki bu uygulama noktaları dinamik uygulama noktaları, sayıları artabiliyor, eksilebiliyor. Vatandaşın huzurlu bir şekilde, yılbaşını geçirmesini umut ediyoruz. Almış olduğumuz tedbirler kapsamında arkadaşlar KGYS merkezine gelen tüm ihbarlar anında sahadaki ekiplerimize iletiliyor. Kameralarımız ve takip sistemlerimiz sayesinde hızlı bir şekilde olaylara etkin bir şekilde müdahale ediyoruz dedi.

Tandoğan, ekiplerin sabah 07.00'ye kadar yılbaşı tedbirleri kapsamında çalışmaya devam edeceğini aktardı. (DHA)

Ankara\'da yılbaşı tedbirleri KGYS merkezinden takip ediliyor
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Meydanı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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