Ankara'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu - Son Dakika
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Ankara'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu

Ankara\'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle OSB-Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu. Durumdan etkilenecek olan YKS öğrencileri için EGO otobüsleri ile ek seferler düzenleneceği belirtildi.

09.06.2024 00:21
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EGO Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle OSB- Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle, OSB-Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferleri geçici süreyle durdurulmuştur. 9 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bölgedeki okullara sabah saatlerinden itibaren, EGO otobüsleri ile ek seferler düzenlenecektir. Metro seferlerimiz, Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecek olup yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yaşanan Şiddetli Yağış Nedeniyle Metro Seferleri Durdu - Son Dakika
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