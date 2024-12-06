Ankara'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlerdeki Arızalar Kasıtlı Olarak Durduruluyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ABB'nin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarında meydana gelen arızaların "acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı" tespit edildi. ABB, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

ABB, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bazı kişiler tarafından kasıtlı olarak durdurulduğunu ve kamu malına zarar verdiğini duyurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Ankara'da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin" ifadelerine yer vererek, olayın yaşandığı görüntüleri paylaştı. ABB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı inceleme sürüyor. Araştırma sonucunda arızanın 'acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı' tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor."