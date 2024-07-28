Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi ile Karagöl Sokağı'nın kesiştiği kontrolsüz kavşakta Cemal E'nin kullandığı 06 AT 8284 otomobil, Berat A. idaresindeki 06 VID 43 plakalı otomobil ve Koray D. yönetimindeki 06 KOR 97 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Berat A. ve Koray D. ile yolculardan Mustafa Y, Kahramankazan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Koray D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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