Ankara'da Zirai Don Riski Uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde bu geceden itibaren pazartesi sabah saatlerine kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçi ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği belirtildi.