Ankara'daki eylemde 400 maden işçisinin kıdem tazminatı ödendi - Son Dakika
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Ankara'daki eylemde 400 maden işçisinin kıdem tazminatı ödendi

Ankara\'daki eylemde 400 maden işçisinin kıdem tazminatı ödendi
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Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaklaşık 40 gündür Ankara'da hak arayan işçilerden 400'ünün kıdem tazminatının ödendiğini açıkladı. Kocabıyık, mağduriyetin yaklaşık yüzde 80'inin giderildiğini belirterek, işsiz kalanların yeniden işe alınması ve diğer alacaklar için görüşmelerin süreceğini söyledi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaklaşık 40 gündür hakları için Ankara'da eylem yapan işçilerden yaklaşık 400'ünün kıdem tazminatlarının ödendiğini bildirdi.

Kocabıyık, Aydınlıkevler'deki Türkiye Maden İşçileri Sendikası Misafirhanesi'nde yaptığı açıklamada, bugün işçilere yeni bir ödeme yapıldığını belirtti.

Sürecin çözümüne katkı sunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'a teşekkür eden Kocabıyık, ilgili bakanlıklar, emniyet güçleri ve basın mensuplarının da sürece katkı sağladığını ifade etti.

Kocabıyık, "Bugün bir ödeme daha yapıldı, ödeme yüklü miktarda oldu. Bugün itibarıyla yaklaşık 400 çalışanın kıdem tazminatının ana paraları ödenmiş durumda." diye konuştu.

"Mağduriyetin ne ölçüde giderildiğine" ilişkin soruya Kocabıyık, yaklaşık yüzde 80'inin giderildiği yanıtını verdi.

Şirket sahibi Sebahattin Yıldız'ın da işçilerle bir araya geldiğini belirten Kocabıyık, görüşmede işsiz kalan çalışanların yeniden işe alınmasının değerlendirilmesinin gündeme geldiğini aktardı.

Kocabıyık, gelecek hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılması planlanan görüşmede, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan bazı alacaklar ile TMSF döneminde emekli olan çalışanların kıdem tazminatlarına ilişkin konuları da gündeme getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'daki eylemde 400 maden işçisinin kıdem tazminatı ödendi - Son Dakika

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