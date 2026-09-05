Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 32 şüpheli tutuklandı

GÖZALTI SAYISI 15'E ÇIKTI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e çıkarken, 6 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

TOPLAM 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekanlara yönelik kapsamlı soruşturması 7 Ağustos 2026 tarihinde 14 şüpheliye yönelik başlatıldı. Soruşturmanın 16 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2'nci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturma kapsamına alındı. İlk 2 dalgada elde edilen ifade, dijital materyal, biyolojik inceleme ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın yeni isimlere doğru genişletilmesi üzerine yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. Bugünkü 3'üncü dalgayla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bugüne kadar; 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber: ANKARA,