Ankara'daki Yaban Hayvanları Birimi - Son Dakika
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Ankara'daki Yaban Hayvanları Birimi

AÜ'de 30 yabani kuş tedavi ediliyor; yılda 1000 yaralı hayvana rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

03.03.2025 12:17
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi sakinlerinden 30 yabani kuş, veteriner hekimler ve gönüllü öğrenciler tarafından ihtiyaçlarına uygun tedavi ve rehabilitasyon görüyor.

AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde 2018'de kurulan, havalandırma ve iklimlendirme altyapısı bulunan Yaban Hayvanları Biriminde, memeli, kanatlı, sürüngen ve kemirgen tüm yaban hayvanı türlerinin sağaltım, operasyon ve rehabilitasyon hizmetleri yatılı sürdürülüyor.

Vatandaşların 112 Acil Sağlık Hattı'na ihbar ettiği ya da av koruma ekiplerinin ele geçirdiği tüm yaban hayvanları ile başta belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yönlendirilen yaban hayvanları birime kabul ediliyor.

Birimde, her yıl Ankara ve çevre illerden getirilen yaklaşık 1000 yaralı hayvanın rehabilitasyon ve tedavisi yapılıyor.

"Sakin sayımız yıllara göre değişebiliyor"

AÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Yaban Hayvanları Biriminin 2018'de kurulduğunu ve o günden bugüne görevini sürdürdüğünü söyledi.

Ünal, "Birimimizde iki görev yerine getirilmekte. Bunlardan biri sağlıkla ilgili sorunu olan ayı, kurt, çakal ya da yabani kuşların buraya getirilip gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınması. İkinci olarak da yine bir şekilde annesiz kalmış çok küçük yabani hayvan yavrularının birimimizde belli bir yaşa kadar büyütülmesi ve tekrar doğaya salınması." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde faaliyetleri ortak yürüttüklerini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Birimde her yıl çok sayıda canlıyı ağırlıyoruz. Sakin sayımız yıllara göre değişebiliyor. Mevsime bağlı olarak sayımız kışın daha azken yazın artıyor. 750 ile 1000 arasında hayvana tedavi ve bakım hizmeti sunuyoruz. Şimdi kış mevsiminde olduğumuz için sakin sayımız biraz az. Şu anda 30 yabani kuş ve 3 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor. Her yabani türün kendine özgü doğada beslenme şekli var. Dolayısıyla biz burada tedavisini yaptığımız hayvanlarda da doğaya özgü beslenmelerine uymaya dikkat ediyoruz. Yabani ve yırtıcı kuşları tavuk ya da kırmızı et ile besliyoruz."

Ünal, yaban hayvanlarının tedavi ve bakımına yönelik hizmet veren farklı üniversitelerde birimlerin olduğunu belirterek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin önde gelen birimlerden olduğunu dile getirdi.

"Yaban yaşamın korunması demek insanın korunması demektir"

Prof. Dr. Ünal, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2013'te BM tarafından kabul edildiğini ve 2014'ten beri kutlandığını söyledi.

Bu günün temel amacının fauna ve floraya dikkati çekmek olduğunu aktaran Ünal, "Azalan türlere yönelik tedbirler almak, dolayısıyla yabani yaşamla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmakta." dedi.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nün her yıl farklı bir temayla kutlandığını aktaran Ünal, 2025'in temasının "Yaban Hayatı Koruma Finansmanı: İnsanlara ve Gezegene Yatırım" olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde yaban hayatının korunmasının maliyetinin yüksek olduğuna işaret eden Ünal, "Eksik kalan maliyetin karşılanması adına bir farkındalık oluşturmak için 2025 yılında böyle bir tema belirlendi. Yaban yaşamın korunması demek insanın korunması demektir. Çünkü doğal yaşamı biz ne kadar korursak insan refahı ve sağlığını da o kadar korumuş oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Güncel, Yabani, ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki Yaban Hayvanları Birimi - Son Dakika

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