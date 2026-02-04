Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Alzheimer ve Demans Hastaları İçin "Korkusuz Adımlar" Projesi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Alzheimer ve Demans Hastaları İçin "Korkusuz Adımlar" Projesi

04.02.2026 11:06  Güncelleme: 12:43
Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının yön kaybı, unutkanlık ve kaybolma risklerini azaltmak için 'Korkusuz Adımlar' projesini başlattı. Proje kapsamında sağlanacak takip cihazları sayesinde hastaların konumları anlık olarak izlenecek.

ABB, alzheimer ve demans hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle başlatılacak "Korkusuz Adımlar" projesi kapsamında, alzheimer ve demans hastalarına yönelik ücretsiz takip cihazı desteği sağlanacak.

Projede dağıtılacak takip cihazları sayesinde alzheimer ve demans hastalarının yön kaybı ve kaybolma risklerinin azaltılarak, güvenliklerinin artırılması aynı zamanda da hasta yakınlarının yaşadığı kaygının hafifletilmesi amaçlanıyor. Cihazlarla konumları anlık olarak izlenebilecek hastalara olası kaybolma durumlarında hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

Hasta, hasta yakını ve Belediye arasında güvene dayalı, sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmayı hedefleyen proje, alzheimer ve diğer demans türleri tanısı almış, özellikle erken ve orta evrede bulunan hastalar ile bu hastaların bakımını üstlenen aile bireylerini ve yakınlarını kapsıyor.

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşlara öncelik verilecek projeden yararlanmak isteyenler ise başvurularını, https://forms.ankara.bel.tr/korkusuz-adimlar adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

