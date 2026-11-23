Ankara'dan Çorum İskilip'e gelen grup, tarladaki 'Vatan' yazısını dronla görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiftçinin tarlasına traktörle yazdığı 'Vatan' kelimesi, Ankara'dan motosikletleriyle Çorum'un İskilip ilçesine gelen bir grubun dikkatini çekti. Gruptan biri, tarladaki yazıyı dronla havadan görüntüledi; paylaştığı görüntüler kısa sürede beğeni aldı.
Çorum'un İskilip ilçesine gezmeye gelen grup, bir çiftçinin traktörle tarlasına yazdığı 'Vatan' kelimesini gördü. Gruptaki Kürşad Şahin'in dronla havadan görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni aldı.
Ankara'dan motosikletleriyle yola çıkan bir grup arkadaş, pazar günü Çorum'un İskilip ilçesine geldi. İlçeye giriş yaptıkları sırada bir çiftçinin tarlasına traktörle yazdığı 'Vatan' kelimesini gören grup, durarak yazıyı inceledi. Grupta bulunan Kürşad Şahin, dron havalandırarak tarladaki yazıyı havadan görüntüledi. Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede beğeni aldı.
Kaynak: DHA
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