Ankara'dan Samsun'a Uyuşturucu ile Gelen Memur Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'dan Samsun'a Uyuşturucu ile Gelen Memur Tutuklandı

Ankara\'dan Samsun\'a Uyuşturucu ile Gelen Memur Tutuklandı

41 yaşındaki memur Fatih Kurt, Samsun'da 29 gram bonzai ile yakalandı ve tutuklandı.

30.10.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle gelip, terminalde 29 gram bonzaiyle yakalanan görevli memur Fatih Kurt (41), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, Fatih Kurt'un yolcu otobüsüyle Ankara'dan Samsun'a geleceği bilgisini aldı. İlkadım ilçesindeki terminalde inen Kurt'u yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 29 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Uyuşturucuyu Ankara'da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun'a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Kurt, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kurt'un 13 yıldır memur olarak çalıştığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Fatih Kurt, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Samsun, Ankara, Hukuk, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan Samsun'a Uyuşturucu ile Gelen Memur Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:19:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'dan Samsun'a Uyuşturucu ile Gelen Memur Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.